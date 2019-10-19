Украинец Малиновский стал одним из лучших в матче чемпионата Италии

"Аталанта" Руслана Малиновского упустила преимущество в матче против "Лацио".

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в число лучших игроков матча 8-го тура Серии А против "Лацио", по версии портала WhoScored.com.

Авторитетный портал поставил украинцу оценку 7,8. В составе "Аталанты" такую же оценку получил Алехандро Гомес, а выше - только Луис Муриэль (8,3).

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В составе "Лацио" два футболиста получили оценки выше, чем Малиновский.

Украинец провел на поле весь матч и по ходу встречи выполнил семь ударов по воротам (три из них - в створ), сделал две ключевые передачи, пять успешных попыток обыгрыша (лучший результат в составе обеих команд), а также два отбора.

Отметим, что по ходу матча "Аталанта" вела со счетом 3:0, но упустила свое преимущество - 3:3.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Андрей Ярмоленко стал лицом "Вест Хэма" в акции против расизма.