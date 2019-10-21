Шахтер - Динамо Загреб: где смотреть матч Лиги чемпионов

Чемпион Украины во третьем туре группового этапа в Харькове встретится с командой из Хорватии.

22 октября на стадионе "Металлист" в Харькове состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо". Читайте такжеШахтер - Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" Загреб. Начало поединка - в 19:55. В прямом эфире в Украине транслировать матч "Шахтер" - "Динамо" Загреб будет телеканал "Футбол 1". Напомним, после двух туров и "Шахтер", и хорватский клуб набрали по 3 очка, обыграв "Аталанту", но уступив "Манчестер Сити". Главным арбитром встречи будет Матеу Лаос из Испании. УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" нанес унизительное поражение "Колосу" в УПЛ.

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