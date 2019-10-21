цей матеріал доступний українською

Шахтер - Динамо Загреб: где смотреть матч Лиги чемпионов

12:33, 21 октября 2019
Футбол
104 0
Шахтер уже набрал три очка в нынешней ЛЧ / фото: ФК Шахтер

22 октября на стадионе "Металлист" в Харькове состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо".

Читайте такжеШахтер - Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" Загреб. 

Начало поединка - в 19:55.

В прямом эфире в Украине транслировать матч "Шахтер" - "Динамо" Загреб будет телеканал "Футбол 1".

Напомним, после двух туров и "Шахтер", и хорватский клуб набрали по 3 очка, обыграв "Аталанту", но уступив "Манчестер Сити".

Главным арбитром встречи будет Матеу Лаос из Испании.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" нанес унизительное поражение "Колосу" в УПЛ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Шахтер#Лига чемпионов