Лунин претендует на звание лучшего молодого футболиста года по версии France Football

В списке претендентов оказался один украинец.

Французский журнал France Football объявил имена десяти претендентов на награду Трофей Копа лучшему молодому футболисту 2019 года.

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В список вошел голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин, который в настоящий момент находится в аренде в "Вальядолиде".

Также на приз претендуют Жоау Фелиш ("Атлетико"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Мойзе Кин ("Эвертон"), Сэмюэл Чуквуэзе ("Вильярреал"), Ли Кан Ин ("Валенсия"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Кай Хавертц ("Байер") и Маттео Гендузи ("Арсенал").

Церемония награждения пройдет 2 декабря в театре Шатле в Париже. На ней также станет известен обладатель Золотого мяча-2019.

УНИАН ранее сообщал, что объявлены все претенденты на Золотой мяч-2019.