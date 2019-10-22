Объявлены претенденты на Золотой мяч-2019

В прошлом году награду получил Лука Модрич.

Французский журнал France Football опубликовал список претендентов на Золотой мяч по итогам 2019 года.

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Трофей вручается лучшему футболисту мира.

В список вошли 30 претендентов:

Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона", Нидерланды), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция), Душан Тадич ("Аякс", Сербия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия), Донни Ван де Бек ("Аякс", Нидерланды), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Габон), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Маттейс де Лигт ("Ювентус"/"Аякс", Нидерланды), Карим Бензема ("Реал", Франция), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Ниерланды), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Бернарду Силва ("Ман Сити", Португалия), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", Южная Корея), Роберт Левандовски ("Бавария", Польша), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Рияд Марез ("Ман Сити", Алжир), Кевин де Брюйне ("Ман Сити", Бельгия), Антуан Гризманн ("Атлетико"/"Барселона", Франция), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Эден Азар ("Челси"/"Реал", Бельгия), Маркиньос (ПСЖ, Бразилия), Жоау Фелиш ("Бенфика"/"Атлетико", Португалия), Рахим Стерлинг ("Ман Сити", Англия).

Церемония награждения пройдет 2 декабря в театре Шатле в Париже. В прошлом году награда досталась полузащитнику "Реала" и сборной Хорватии Луке Модричу.

УНИАН ранее сообщал, что премию ФИФА The Best получил Лионель Месси.