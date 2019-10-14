Украина - Португалия - 2:1: онлайн матча отбора на Евро-2020

Украинцы провели исторический матч квалификации в Киеве.

14 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве проходил матч отбора на Евро-2020, в котором сборная Украины принимала Португалию.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия.

Евро-2020, квалификация, 8-й тур

Украина - Португалия - 2:1

Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 - Роналду, 72

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90+4), Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73), Марлос (Коноплянка, 63)

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутиньо (Фернандеш, 56), Мариу (Брума, 68), Б. Силва, Роналду, Гедеш (Фелиш, 46)

Предупреждения: Степаненко, Ярмоленко, Зинченко, Коваленко - Пепе, Диаш

Удаление: Степаненко, 72 (вторая желтая)

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток! Украина обыгрывает Португалию 2:1 и выходит на Евро-2020! ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ!

90+4 - Коваленко и Зинченко получили желтые за тактические фолы!

90+3 - Ааааааа! Данилу стреляет - в каркас ворот попадает мч!

90+2 - Пяяяяяятоооооооов! Спасает Андрей нашу команду после удара головой Роналду! На добивании мяч от португальцев не попадает в ворота!

90+1 - Роналду остановил мяч рукой в штрафной сборной Украины. Штрафной в нашу пользу.

Четыре минуты добавил арбитр.

89 - Пятов накрывает мяч после передачи от Брумы в штрафную!

88 - Дальний удар от Фернандеша - Пятов на месте.

85 - Украинская атака завершилась выходом на ударную позицию Ярмоленко, но мяч у Андрея в итоге выбил защитник!

82 - Матвиенко выиграл дуэль один в один у Фелиша!

82 - Наши перехватили мяч и стараются его держать, не давая португальцам идти вперед.

81 - Хладнокровно сыграл Миколенко, не став трогать мяч после прострела с фланга.

76 - Роналду пробил издали - Пятов на месте.

75 - Роналду не сумел переиграть Пятова в касание.

73 - Коваленко меняет Яремчука.

72 - Роналду переигрывает Пятова с точки. 2:1.

71 - Пенальти в наши ворота ставит арбитр и удаляет Степаненко за игру рукой!

71 - Малиновский отправил Коноплянку один на один с вратарем, но защитник португальцев догнал Евгения!

68 - Брума меняет Мариу.

68 - Устали наши и просто находятся на своей половине поля.

67 - Фернандеш пробивал головой чуть выше ворот. В одиночестве оказался португалец в нашей штрафной.

64 - Диаш наказан за фол на Ярмоленко.

63 - Марлоса меняет Коноплянка.

60 - Марлос! Хавбек в контратаке не сумел один в один пройти Диаша.

57 - Явно устали наши. Марлос на ровном месте потерял мяч и не сумел развить контратаку.

56 - Снова замена у португальцев. Фернандеш вместо Моутиньо.

55 - Караваев простреливал с фланга, но Яремчук не успел добежать в штрафную.

53 - Пятов забирает мяч после подачи с углового.

52 - Пяяятов! Наш вратарь тянет удар Роналду после рикошета!

51 - Фух. Силва пробивал, но мяч попал в Фелиша, который оказался в офсайде.

50 - Пятов спасает Украину после удара со штрафного от Роналду! На добивании португальский футболист отправил мяч мимо ворот.

48 - Роналду заработал штрафной после розыгрыша углового.

47 - Затяжная атака наших привела к контратаке португальцев и ее срыву от Ярмоленко. Андрей наказан желтой.

46 - Гедеша поменял Фелиш у португальцев.

Второй тайм начался!

Перерыв! Украина ведет со счетом 2:0!

Одну минуту добавил арбитр Тейлор.

44 - Какая контратака от наших! Ярмоленко получил пас от Яремчука и пробил из пределов штрафной, но мяч свалился с ноги!

42 - Штрафной заработали гости. После навеса Данилу таки пробил, но Пятов легко забрал мяч.

41 - Пушечный выстрел от Роналду - над перекладиной!

40 - Много борьбы вокруг нашей штрафной, но пока классно защищаются наши!

38 - Гедеш навесил, а Моутинью пытался замкнуть на дальней штанге, но не достал мяч в борьбе с нашим защитником.

36 - Отбились наши после подачи с фланга от Роналду.

Эмоции после второго гола.

34 - Малиновский потерял мяч, но наши защитники не дали Бернарду прорваться на ударную позицию.

32 - Удар в ближний угол от Бернарду Силвы - Пятов забирает мяч.

29 - Данилу пробивает после розыгрыша углового - выше ворот!

28 - Пятов тащит удар от Гедеша! Угловой!

27 - ГОООООООООООООЛ!!! НЕВЕРОЯТНО!!!! Миколенко отдает пас на одинокого Ярмоленко в центре штрафной - вингер "Вест Хэма" расстрелял ворота гостей! 2:0!

26 - Пепе наказан желтой за срыв атаки украинцев.

25 - Степаненко получил желтую за тактический фол и пропустит матч с Сербией.

21 - Марлос едва не вывалился один на один с вратарем в контратаке, но защитник оттеснил нашего хавбека.

20 - Наши отошли к своим воротам. Португальцы позиционно атакуют.

18 - Снова угловой от португальцев, выиграл борьбу за мяч Роналду, но арбитр зафиксировал фол на Пятове.

17 - Дважды разыграли угловой португальцы - второй завершился дальним ударом от Геррейру - чуть выше ворот.

16 - Степаненко в последний момент сорвал задумку португальцев - Семедо прорывался с мячом по линии ворот.

Незабываемые эмоции!

13 - Угловой разыграли гости, но к остроте у ворот Пятова это не привело.

12 - Роналду пробил с острого угла со штрафного - наши отбились. Угловой.

11 - Владеет мячом Португалия, но пока без особого продвижения вперед.

6 -ГОООООООООООЛ! Марлос подал с углового, голкипер справился с первым ударом головой, а на добивании первым оказался Яремчук!

5 - Угловой заработали наши - Степаненко помешали прострелить.

4 - Гедеш заработал штрафной на левом фланге. Роналдо подошел к мячу и пробил - Данилу подставил голову, но пробить не сумел.

3 - Пятов - первый на мяче после прострела с фланга от Роналду.

2 - Малиновский вывел на ударную позицию Яремчука - Роман пробил низом в руки вратарю.

Стартовый свисток. Матч начался!

Гимн Португалии также прозвучал. Фото на память и начинаем матч.

Хор исполняет гимн Украины. 125 человек и полная арена "Олимпийского"!

Наши болельщики уже начали активно поддерживать команду.

Португальцы в последний момент все-таки вышли размяться.

В целом все прогнозы по выбору стартового состава от Шевченко оправдались. На острие будет действовать Яремчук, а в защите выйдет Миколенко.

А вот и состав португальцев. Как видим, Криштиану Роналду в основе, а вот Жоау Фелиш - нет.

Португальцы успели погулять в Киеве перед игрой.

Гимн Украины перед стартовым свистком исполнит хор имени Веревки в составе 125 человек. Внушительно!

"Гент" передал привет своим представителям в сборной Украины - защитнику Игорю Пластуну и форварду Роману Яремчуку.

"Готовы побеждать Криштиану Роналду и Жоау Фелиша".

Ready to beat CR7 and João Félix 💪🏼

Good luck tonight Roman and Igor! 🇺🇦 @FFUKRAINE#EURO2020pic.twitter.com/D5Vn5TX4h9 — KAA Gent (@KAAGent) 14 октября 2019 г.

Ожидается, что матч посетят 67 800 болельщиков. Киевская арена рассчитана на 70 000 зрителей, поэтому должен быть аншлаг.

Форма команд на предстоящий матч.

Артем Шабанов уже точно не сыграет против Португалии. Защитник "Динамо" не был включен в заявку на игру.

Как сборная Украины провела день накануне игры.

Украина лидирует в группе B после шести матчей, набрав 16 очков и опережая португальцев на пять пунктов. У предстоящего соперника при этом есть игра в запасе. Команда Андрея Шевченко практически оформила путевку на чемпионат, ведь для обратного надо будет уступить португальцам, а также сербам с разницей больше пяти мячей, что выглядит фантастикой.

Украина - Португалия: анонс матча отбора на Евро-2020

Прошлый матч подопечные Шевченко провели 11 октября, обыграв в Харькове Литву - 2:0. Португальцы, в свою очередь, разгромили Люксембург - 3:0. Гостям нужна победа в Киеве, если они хотят побороться за первое место в группе B.

Украина - Португалия: прогноз букмекеров