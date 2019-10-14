Закрыть вопрос уже сегодня: анонс матча Украина - Португалия

Сборная Украины проведет матч квалификации Евро-2020, который может стать историческим.

В рамках отбора на Евро-2020 14 октября сборная Украины проведет матч против сборной Португалии. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия.

Начало встречи - в 21.45.

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Сборная Украины

Украинцы лидируют в группе B после шести матчей, набрав 16 очков и опережая португальцев на пять пунктов. У предстоящего соперника при этом есть игра в запасе. Команда Андрея Шевченко на 99% оформила путевку на чемпионат, ведь для обратного надо будет уступить португальцам, а также сербам со счетом 0:6, что выглядит фантастикой.

Гораздо приятнее рассуждать о том, что ничья в предстоящей игре позволит команде Андрея Шевченко оформить досрочный выход на Евро-2020. Сейчас наша сборная имеет серию из пяти подряд побед и всего один пропущенный мяч - это лучший показатель наряду с бельгийцами во всем отборе.

Прошлый матч подопечные Шевченко провели 11 октября, обыграв в Харькове Литву - 2:0. Тренерский штаб использовал ротацию и делал замены, чтобы не нагружать лидеров, поэтому вряд ли у сборной будет сильная усталость.

Вместо Жуниора Мораеса можно ждать на острие атаки Романа Яремчука, а также в целом более оборонительную схему с Виталием Миколенко на левом фланге защиты - динамовец отлично проявил себя против португальцев еще в первом поединке на выезде (0:0).

Вообще кадровая ситуация у сборной Украины нормальная. Все в строю и готовятся к игре, поэтому выбор у Андрея Шевченко будет более чем достойный.

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Сборная Португалии

Португальцы не уступают Украине в плане игровой формы. Команда является действующим чемпионом Европы и давно демонстрирует высокий уровень. Подопечные Фернанду Сантуша не проигрывают в последних 19 матчах квалификации - это говорит о многом.

В последних трех играх Португалия сумела победить. В прошлой дома был уверенно разбит Люксембург - 3:0. Португальцам нужна победа и в Киеве, если команда хочет перестраховаться и побороться за первое место.

В целом по составу вопросов практически нет. Главная ставка - на Криштиану Роналду, который очень постарается забить свой 700-й гол в карьере. Португалец вряд ли будет закреплен за какой-то одной позицией и будет действовать по всему фронту.

Не менее опасным оружием гостей является одноклубник Зинченко по "Ман Сити" Бернарду Силва. Хавбек уже вышел на мировой уровень и обязательно попытается создать проблемы нашим защитникам. Еще один козырь - Жоау Фелиш. Форвард "Атлетико" выглядел блекло против Люксембурга, но это не отменяет его потенциал.

Португальцы трижды встречались со сборной Украины. Если в прошлом матче в этом году была нулевая ничья, то в далеком 1996-м команды обменялись домашними победами - 2:1 в Киеве и 1:0 в Порту.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Коноплянка.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру, Невеш, Данилу, Фернандеш, Бернарду, Роналду, Фелиш.

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Однозначно, будем играть в наш футбол. Не думаю, что какая-то из команд будет играть на ничью. Игроки готовятся к серьезному матчу с серьезным соперником. Думаю, любой команде проблематично играть через два дня на третий. Исходя из этого, в матче с Литвой были сделаны замены. Дали возможность ведущим игрокам во втором тайме получить 15-20 минут времени для восстановления".

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:

"Завтра будет игра двух высокотехничных команд с соответствующими игроками. Надо отметить работу Андрея Шевченко и тот факт, что играют много игроков "Шахтера", которые своей игрой заслужили самой лучшей оценки. Все игроки сборной Украины находятся в хорошей форме. Особенно хочу выделить Ярмоленко. Будем готовиться к любым сюрпризам".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе с представителем Англии Энтони Тейлором.