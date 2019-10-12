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Украина - Португалия: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020

15:19, 12 октября 2019
Футбол
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Португалия - Украина / REUTERS

По мнению букмекеров, Украина является аутсайдером в домашнем для себя матче.

На победу подопечных Андрея Шевченко дается коэффициент 3,55, тогда как на победу действующих чемпионов Европы - 2,10. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,40.

На то, что сборная Украины не проиграет дома (выиграет или сыграет вничью), букмекеры дают коэффициент 1,73, а на то, что португальцы увезут очки из Киева - 1.30.

Напомним, сборной Украины в матче против Португалии хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020.

Матч Португалия - Украина в первом круге завершился вничью - 0:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, что защита сборной Украины остается лучшей в отборе на Евро-2020.

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Теги: #сборная Украины#Евро-2020 квалификация#сборная Португалии