Украина - Португалия: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020
15:19, 12 октября 2019Футбол
303 0
Украинская сборная - аутсайдер домашнего матча против португальцев.
Португалия - Украина / REUTERS
14 октября в восьмом туре квалификации на чемпионат Европы-2020 сборная Украины в Киеве будет принимать сборную Португалии.
По мнению букмекеров, Украина является аутсайдером в домашнем для себя матче.
На победу подопечных Андрея Шевченко дается коэффициент 3,55, тогда как на победу действующих чемпионов Европы - 2,10. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,40.
На то, что сборная Украины не проиграет дома (выиграет или сыграет вничью), букмекеры дают коэффициент 1,73, а на то, что португальцы увезут очки из Киева - 1.30.
Напомним, сборной Украины в матче против Португалии хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020.
Матч Португалия - Украина в первом круге завершился вничью - 0:0.
УНИАН ранее также сообщал о том, что защита сборной Украины остается лучшей в отборе на Евро-2020.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020