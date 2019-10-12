Наряду с топ-сборной: защита сборной Украины остается лучшей в отборе на Евро-2020

В шести матчах квалификации украинцы пропустили только один гол.

Сборная Украины пропускает меньше всех в отборе на чемпионат Европы-2020 наряду со сборной Бельгии.

Украинская и бельгийская сборные - две единственные команды из 55 участников отбора, которые пропустили в квалификации только по одному голу.

Сборная Украины пропустила один гол в шести матчах, Бельгия - один гол в семи поединках.

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Единственный гол Украина пропустила в выездном матче второго тура квалификации против Люксембурга.

Что касается забитых мячей, то по этому показателю украинская сборная занимает двенадцатое место (13 забитых мячей). Лидирует Бельгия, которая отличилась уже 28 раз.

Напомним, в седьмом туре квалификации украинцы на своем поле обыграли Литву со счетом 2:0.

Как сообщал УНИАН, футболисты сборной Украины прокомментировали победу в матче против Литвы.