"Обязаны были выигрывать": футболисты сборной Украины - о победе над Литвой (видео)

Украинские футболисты прокомментировали победу над литовцами в отборе на Евро-2020.

Футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко, Сергей Болбат и Руслан Малиновский прокомментировали победу над сборной Литвы (2:0) в отборе на Евро-2020.

Видео было опубликовано на официальном канале УАФ в YouTube.

Ярмоленко отметил, что украинцам было тяжело проходить оборону соперника:

"Важные три очка. Было тяжело взламывать эту оборону. Соперник играл хорошо, но мы старались контролировать игру и создавать моменты. Не всегда это получалось, но хорошо, что победили".

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По словам Болбата, Украине было важно забить первый гол:

"Игра складывалась по тому же сценарию, что и на выезде. Единственное - важно было забить первый гол. С момента, как мы забили, все выдохнули, мы взяли игру под свой контроль и выиграли".

Малиновский отметил, что сборная Украины добилась того результата, которого и должна была добиться:

"Не нужно где-то летать, потому что мы обязаны были выигрывать. Взяли три очка, но самая важная игра - с Португалией".

Полузащитник также рассказал о своих голах:

"Если взять первый гол, то Жуниор сыграл очень нестандартно. Он показал всем видом, что будет уходить в центр, но отдал пяткой, это была скрытая передача. Второй гол - Андрей Ярмоленко пошел в обводку и заработал штрафной. Если бы не он - не было бы и гола. При первом голе старался пробить плотно низом, а во втором было много времени оценить ситуацию, понять, как правильно пробить".

УНИАН ранее также сообщал о том, что победу над Литвой прокомментировал Андрей Шевченко.