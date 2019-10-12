"Обязаны были выигрывать": футболисты сборной Украины - о победе над Литвой (видео)
Футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко, Сергей Болбат и Руслан Малиновский прокомментировали победу над сборной Литвы (2:0) в отборе на Евро-2020.
Видео было опубликовано на официальном канале УАФ в YouTube.
Ярмоленко отметил, что украинцам было тяжело проходить оборону соперника:
"Важные три очка. Было тяжело взламывать эту оборону. Соперник играл хорошо, но мы старались контролировать игру и создавать моменты. Не всегда это получалось, но хорошо, что победили".
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По словам Болбата, Украине было важно забить первый гол:
"Игра складывалась по тому же сценарию, что и на выезде. Единственное - важно было забить первый гол. С момента, как мы забили, все выдохнули, мы взяли игру под свой контроль и выиграли".
Малиновский отметил, что сборная Украины добилась того результата, которого и должна была добиться:
"Не нужно где-то летать, потому что мы обязаны были выигрывать. Взяли три очка, но самая важная игра - с Португалией".
Полузащитник также рассказал о своих голах:
"Если взять первый гол, то Жуниор сыграл очень нестандартно. Он показал всем видом, что будет уходить в центр, но отдал пяткой, это была скрытая передача. Второй гол - Андрей Ярмоленко пошел в обводку и заработал штрафной. Если бы не он - не было бы и гола. При первом голе старался пробить плотно низом, а во втором было много времени оценить ситуацию, понять, как правильно пробить".
УНИАН ранее также сообщал о том, что победу над Литвой прокомментировал Андрей Шевченко.