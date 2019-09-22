Десна - Шахтер: видеообзор матча УПЛ

В Чернигове проходил матч лидеров чемпионата Украины.

В восьмом туре украинской Премьер-лиги в Чернигове проходил матч между "Десной" и "Шахтером".

УПЛ, 8-й тур

"Десна" - "Шахтер" - 0:1

Голы: Марлос, 23

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов, Огиря, Калитвинцев (Кузик, 83), А. Фаворов (Дегтярев, 68), Картушов, Филиппов (Хлебас, 80)

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете (Соломон, 72), Марлос, Маркос Антонио (Алан Патрик, 56), Тайсон, Мораес

Предупреждения: Богданов - Тайсон, Мораес

Видеообзор матча

Полное видео матча

"Шахтер" стартовал в УПЛ с семи подряд побед и, набрав 21 очко, уверенно возглавляет турнирную таблицу.

"Десна" также может записать начало сезона себе в актив. Подопечные Александра Рябоконя набрали 14 очков и занимают второе место. В прошлом туре "Десне" на выезде со счетом 2:1 удалось обыграть "Динамо".

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча. На победу "горняков" дается коэффициент 1,25, на "Десну" - 12,50, а на ничью - 5,60.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в восьмом туре УПЛ "Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью.