Динамо - Десна: видеообзор матча УПЛ
17:24, 15 сентября 2019Футбол
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Киевляне проводят домашний матч.
Динамо не побеждает в шести играх подряд / фото: ФК Динамо
В воскресенье, 15 сентября, киевское "Динамо" принимало на своем поле черниговскую "Десну" в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.
УПЛ, 7-й тур
"Динамо" - "Десна" - 1:2
Голы: Беседин, 49 - Калитвинцев, 40, Филиппов, 56
"Динамо": Бойко, Караваев, Бурда, Кадар, Миколенко, Кадири (Соль, 85), Буяльский, Цыганков, Гармаш (Шепелев, 74), Де Пена (Родригес, 46), Беседин
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов (Домбровский, 78), Огиря (Ермаков, 83), Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов, Филиппов (Конопля, 89)
Предупреждения: Де Пена - Огиря, Паст
Обзор матча
Полное видео матча
Во время международной паузы "Десна" сумела обыграть в товарищеском поединке турецкий "Анкарагюджю" (3:0), а "Динамо" разобралось с "Кристаллом" - 6:0.
УНИАН ранее сообщал, что легионер "Динамо" получил очередную травму.
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