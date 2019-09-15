Динамо - Десна: видеообзор матча УПЛ

Киевляне проводят домашний матч.

В воскресенье, 15 сентября, киевское "Динамо" принимало на своем поле черниговскую "Десну" в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.

УПЛ, 7-й тур

"Динамо" - "Десна" - 1:2

Голы: Беседин, 49 - Калитвинцев, 40, Филиппов, 56

"Динамо": Бойко, Караваев, Бурда, Кадар, Миколенко, Кадири (Соль, 85), Буяльский, Цыганков, Гармаш (Шепелев, 74), Де Пена (Родригес, 46), Беседин

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов (Домбровский, 78), Огиря (Ермаков, 83), Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов, Филиппов (Конопля, 89)

Предупреждения: Де Пена - Огиря, Паст

Обзор матча

Полное видео матча

Во время международной паузы "Десна" сумела обыграть в товарищеском поединке турецкий "Анкарагюджю" (3:0), а "Динамо" разобралось с "Кристаллом" - 6:0.

УНИАН ранее сообщал, что легионер "Динамо" получил очередную травму.