Сыграл за девять разных клубов: форвард Колоса установил рекорд УПЛ

Владимир Лысенко стал рекордсменом украинской Премьер-лиги.

Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко установил рекорд по количеству клубов, за которые выступал в украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Лысенко вышел на поле в матче 1-го тура УПЛ против "Мариуполя" и провел свой дебютный матч в элитном дивизионе в составе "Колоса".

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Клуб из Ковалевки стал девятым, цвета которого 31-летний Лысенко защищал в УПЛ. Ранее форвард выступал за "Динамо" (3 матчи), "Арсенал" (31), "Металлист" (17), "Волынь" (7), "Кривбасс" (18), "Говерлу" (25), "Севастополь" (6) и "Олимпик" (43).

Лысенко опередил сразу одиннадцать футболистов, которые в высшем украинском дивизионе выступали за восемь клубов.

Из действующих футболистов в восьми разных клубах играли Валерий Федорчук, Павел Ксенз и Владимир Приемов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что был назван лучший игрок 1-го тура УПЛ.