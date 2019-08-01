Сыграл за девять разных клубов: форвард Колоса установил рекорд УПЛ
Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко установил рекорд по количеству клубов, за которые выступал в украинской Премьер-лиге.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Лысенко вышел на поле в матче 1-го тура УПЛ против "Мариуполя" и провел свой дебютный матч в элитном дивизионе в составе "Колоса".
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Клуб из Ковалевки стал девятым, цвета которого 31-летний Лысенко защищал в УПЛ. Ранее форвард выступал за "Динамо" (3 матчи), "Арсенал" (31), "Металлист" (17), "Волынь" (7), "Кривбасс" (18), "Говерлу" (25), "Севастополь" (6) и "Олимпик" (43).
Лысенко опередил сразу одиннадцать футболистов, которые в высшем украинском дивизионе выступали за восемь клубов.
Из действующих футболистов в восьми разных клубах играли Валерий Федорчук, Павел Ксенз и Владимир Приемов.
УНИАН ранее также сообщал о том, что был назван лучший игрок 1-го тура УПЛ.