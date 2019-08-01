УПЛ назвала лучшего игрока стартового тура сезона
13:17, 01 августа 2019Футбол
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Победу в голосовании одержал лидер "Шахтера" Тайсон.
Тайсон помог Шахтеру добыть волевую победу / фото: ФК Шахтер
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом первого тура нового сезона украинской Премьер-лиги.
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31-летний капитан "горняков" внес свой вклад в победу над "Александрией" со счетом 3:1. Бразилец отметился голом и результативной передачей.
В экспертный совет, который единогласно поддержал кандидатуру Тайсона, вошли Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Игорь Цыганик, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.
Напомним, в первом туре с побед помимо дончан также стартовали киевское "Динамо", "Днепр-1", "Колос", "Львов" и "Заря".
УНИАН ранее сообщал, что лучший бомбардир в истории "Шахтера" вернулся в Бразилию.
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