УПЛ назвала лучшего игрока стартового тура сезона

Победу в голосовании одержал лидер "Шахтера" Тайсон.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом первого тура нового сезона украинской Премьер-лиги.

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31-летний капитан "горняков" внес свой вклад в победу над "Александрией" со счетом 3:1. Бразилец отметился голом и результативной передачей.

В экспертный совет, который единогласно поддержал кандидатуру Тайсона, вошли Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Игорь Цыганик, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Напомним, в первом туре с побед помимо дончан также стартовали киевское "Динамо", "Днепр-1", "Колос", "Львов" и "Заря".

УНИАН ранее сообщал, что лучший бомбардир в истории "Шахтера" вернулся в Бразилию.