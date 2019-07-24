Звезды английского футбола сыграли против команды из сотни детей (видео)
17:58, 24 июля 2019Футбол
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Поединок завершился вничью.
Деле Алли / REUTERS
Футболисты английского "Тоттенхэма" во время предсезонного тура в Шанхае провели необычный матч.
Команда, составленная полузащитников Эрика Ламелы и Деле Алли, а также форварда Гарри Кейна, встретилась на поле с сотней детей.
Дети первыми открыли счет, но звезды английской Премьер-лиги сумели избежать поражения благодаря пенальти, который заработал и реализовал Алли.
После окончания поединка все желающие смогли пообщаться с футболистами и получить автограф.
В прошлом сезоне "Тоттенхэм" стал четвертым в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2.
УНИАН ранее сообщал, что "Ювентус" проиграл "Тоттенхэму" из-за гола с центра поля.
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