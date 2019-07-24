Звезды английского футбола сыграли против команды из сотни детей (видео)

Поединок завершился вничью.

Футболисты английского "Тоттенхэма" во время предсезонного тура в Шанхае провели необычный матч.

Команда, составленная полузащитников Эрика Ламелы и Деле Алли, а также форварда Гарри Кейна, встретилась на поле с сотней детей.

Дети первыми открыли счет, но звезды английской Премьер-лиги сумели избежать поражения благодаря пенальти, который заработал и реализовал Алли.

После окончания поединка все желающие смогли пообщаться с футболистами и получить автограф.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" стал четвертым в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2.

УНИАН ранее сообщал, что "Ювентус" проиграл "Тоттенхэму" из-за гола с центра поля.