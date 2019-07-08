Редкий трансфер: новичок Премьер-лиги усилился канадским нападающим
19:58, 08 июля 2019Футбол
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Арамис Кузин усилил СК "Днепр-1".
Кузин выступал в Первой лиге / фото: ФК Оболонь-Бровар
Новичок УПЛ "Днепр-1" подписал канадского нападающего украинского происхождения Арамиса Кузина.
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
20-летний футболист родился в Торонто и на юношеском уровне выступал за ряд филадельфийских команд. Позже его контракт принадлежал клубу "Пенсильвания Квокерз", а также футболист ездил на просмотр в "Эвертон" и "Рейнджерс".
С прошлого года выступал за "Оболонь-Бровар". В составе "пивоваров" Кузин провел 20 матчей и забил три гола в Первой лиге.
Новичок днепрян в случае своего дебюта в УПЛ станет вторым канадцем в истории элитного дивизиона чемпионата Украины. Первым был Милан Божич, который в 2005 году провел два поединка за "Волынь".
Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" усилился известным грузинским легионером.
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