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Редкий трансфер: новичок Премьер-лиги усилился канадским нападающим

19:58, 08 июля 2019
Футбол
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Кузин выступал в Первой лиге / фото: ФК Оболонь-Бровар

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

20-летний футболист родился в Торонто и на юношеском уровне выступал за ряд филадельфийских команд. Позже его контракт принадлежал клубу "Пенсильвания Квокерз", а также футболист ездил на просмотр в "Эвертон" и "Рейнджерс".

С прошлого года выступал за "Оболонь-Бровар". В составе "пивоваров" Кузин провел 20 матчей и забил три гола в Первой лиге.

Новичок днепрян в случае своего дебюта в УПЛ станет вторым канадцем в истории элитного дивизиона чемпионата Украины. Первым был Милан Божич, который в 2005 году провел два поединка за "Волынь".

Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" усилился известным грузинским легионером.

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Теги: #футбол#УПЛ#трансферы#Днепр-1