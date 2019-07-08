Редкий трансфер: новичок Премьер-лиги усилился канадским нападающим

Арамис Кузин усилил СК "Днепр-1".

Новичок УПЛ "Днепр-1" подписал канадского нападающего украинского происхождения Арамиса Кузина.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

20-летний футболист родился в Торонто и на юношеском уровне выступал за ряд филадельфийских команд. Позже его контракт принадлежал клубу "Пенсильвания Квокерз", а также футболист ездил на просмотр в "Эвертон" и "Рейнджерс".

С прошлого года выступал за "Оболонь-Бровар". В составе "пивоваров" Кузин провел 20 матчей и забил три гола в Первой лиге.

Новичок днепрян в случае своего дебюта в УПЛ станет вторым канадцем в истории элитного дивизиона чемпионата Украины. Первым был Милан Божич, который в 2005 году провел два поединка за "Волынь".

Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" усилился известным грузинским легионером.