Новичок УПЛ Днепр-1 усилился известным грузинским легионером

Днепровский клуб подписал контракт с Александром Кобахидзе.

Грузинский полузащитник Александр Кобахидзе подписал контракт с "Днепром-1".

Об этом сообщает официальный сайт днепровского клуба.

32-летний грузинский полузащитник подписал контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Кобахидзе стал первым легионером в истории клуба, который был основан в 2017 году.

"Очень рад, что я снова в Днепре. Обсудили условия, проблем не было и все решилось довольно быстро", - отметил Кобахидзе.

В прошлом сезоне Кобахидхе выступал за "Ворсклу", а ранее также защищал цвета турецкого "Гезтепе", "Волыни", киевского "Арсенала", "Кривбасса", "Днепра" и тбилисского "Динамо".

В составе сборной Грузии Кобахидзе провел 34 матча, в которых забил 4 гола.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Днепр-1" завоевал путевку в украинскую Премьер-лигу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в "Днепр-1" карьеру продолжат динамовцы Владислав Супряга и Сергей Булеца.