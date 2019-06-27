Пока на просмотре: Динамо готовит трансфер сенегальского нападающего

Матар Дийе может усилить киевский клуб.

Киевское "Динамо" близко к подписанию нападающего донецкого "Олимпика" Матара Дийе.

Об этом сообщил портал Footboom.

По информации издания, в настоящий момент Матар находится в столичном гранде на просмотре и отправится с командой на ближайший зарубежный сбор.

По итогам работы на сборе тренерский штаб будет принимать решение о подписании контракта.

Матар перешел в "Олимпик" в январе. За 13 матчей в УПЛ форвард забил семь голов.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" отдало в аренду чемпиона мира.