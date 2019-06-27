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Пока на просмотре: Динамо готовит трансфер сенегальского нападающего

02:10, 27 июня 2019
Футбол
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Матар забил семь голов в УПЛ / фото: ФК &quot;Олимпик&quot;

Об этом сообщил портал Footboom.

По информации издания, в настоящий момент Матар находится в столичном гранде на просмотре и отправится с командой на ближайший зарубежный сбор.

По итогам работы на сборе тренерский штаб будет принимать решение о подписании контракта.

Матар перешел в "Олимпик" в январе. За 13 матчей в УПЛ форвард забил семь голов.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" отдало в аренду чемпиона мира.

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Теги: #Динамо#футбол#УПЛ#трансферы