Пока на просмотре: Динамо готовит трансфер сенегальского нападающего
02:10, 27 июня 2019Футбол
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Матар Дийе может усилить киевский клуб.
Матар забил семь голов в УПЛ / фото: ФК "Олимпик"
Киевское "Динамо" близко к подписанию нападающего донецкого "Олимпика" Матара Дийе.
Об этом сообщил портал Footboom.
По информации издания, в настоящий момент Матар находится в столичном гранде на просмотре и отправится с командой на ближайший зарубежный сбор.
По итогам работы на сборе тренерский штаб будет принимать решение о подписании контракта.
Матар перешел в "Олимпик" в январе. За 13 матчей в УПЛ форвард забил семь голов.
Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" отдало в аренду чемпиона мира.
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