Новичок УПЛ подписал героя финала молодежного чемпионата мира
18:03, 26 июня 2019Футбол
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Владислав Супряга вернулся в "Днепр-1".
Супряга стал чемпионом мира на молодежном уровне / фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" оформил аренду нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги на предстоящий сезон.
Днепровский клуб официально подтвердил сделку.
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Супряга перешел в "Динамо" именно из "Днепра-1", однако заиграть в основе гранда не сумел. В минувшем сезоне на счету 19-летнего форварда 10 матчей и 1 гол за первую команду "Динамо".
Стоит отметить, что Супряга стал героем финала молодежного чемпионата мира, в котором сборная Украины обыграла Южную Корею (3:1), а нападающий оформил дубль.
Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" усилился грузинским легионером.
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