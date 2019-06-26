Новичок УПЛ подписал героя финала молодежного чемпионата мира

Владислав Супряга вернулся в "Днепр-1".

"Днепр-1" оформил аренду нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги на предстоящий сезон.

Днепровский клуб официально подтвердил сделку.

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Супряга перешел в "Динамо" именно из "Днепра-1", однако заиграть в основе гранда не сумел. В минувшем сезоне на счету 19-летнего форварда 10 матчей и 1 гол за первую команду "Динамо".

Стоит отметить, что Супряга стал героем финала молодежного чемпионата мира, в котором сборная Украины обыграла Южную Корею (3:1), а нападающий оформил дубль.

Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" усилился грузинским легионером.