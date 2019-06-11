Сборная Украины сенсационно вышла в финал чемпионата мира по футболу U-20 (видео)

В полуфинале украинцы, несмотря на статус аутсайдера, обыграли Италию.

Сборная Украины U-20 стала финалистом чемпионата мира по футболу, который проходит в Польше.

В полуфинальном матче украинцы минимально обыграли сверстников из Италии - 1:0.

Сборная Украины вышла вперед на 65-й минуте матча. После прострела Ефима Конопли Сергей Булеца вколотил мяч в сетку из центра штрафной.

На 80-й минуте Украина осталась в меньшинстве - Денис Попов за фол в верховой борьбе получил вторую желтую карточку и покинул пределы поля. Таким образом, ведущий защитник сборной пропустит финальный матч.

В компенсированное время украинская сборная пропустила, но гол был отменен арбитром после просмотра видеоповтора - итальянец Джанлука Скамакка фолил перед тем, как отправить мяч в сетку.

Соперник украинской сборной по финалу определится в противостоянии Эквадора и Южной Кореи. Финальный матч пройдет 15 июня.

Украина U-20 - Италия U-20 - 1:0

Гол: Булеца, 65

Украина U-20: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Чех (Хахлев, 69), Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63), Кащук

Италия U-20: Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Скамакка, Пинамонти

Удаление: Попов (80)

Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале украинская сборная обыграла Колумбию.