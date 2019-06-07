Молодежная сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу (видео)

В матче 1/4 финала украинские футболисты обыграли сверстников из Колумбии.

Сборная Украины U-20 впервые в истории стала полуфиналистом чемпионата мира по футболу.

В четвертьфинальном матче ЧМ-2019, который проходит в Польше, подопечные Александра Петракова обыграли сборную Колумбии.

Украинская сборная вышла вперед на 11-й минуте матча - Даниил Сикан выиграл верховую борьбу, выцарапал мяч у соперника, пробросил его мимо голкипера, который выбежал за пределы штрафной, и пробил по пустым воротам. Этот гол так и остался единственным во встрече.

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Отметим, что Сикан забил свой четвертый мяч в четырех матчах на турнире.

В концовке встречи колумбийцы остались вдесятером. После просмотра видеоповтора арбитр удалил Хоана Карбонеро, который нанес травму защитнику украинцев Денису Попову.

Соперник сборной Украины по полуфиналу определится позже. Им станет победитель пары Италия - Мали.

Колумбия U-20 - Украина U-20 - 0:1

Гол: Сикан, 11

Колумбия U-20: Мьер, Куэста, Сифуэнтес, Арройо (Сандоваль, 60), Переа (Карбонеро, 46), Пальма, Синистерра, Ангуло, Альварадо (Кайседо, 71), Эрнандес, Вера.

Украина U-20: Кучерук, Попов (Сафронов, 86), Бондарь, Конопля, Чех, Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Сикан (Супряга, 61), Кащук (Цитаишвили, 46).

Удаление: Карбонеро (86).

Как сообщал УНИАН, в матче 1/8 финала ЧМ-2019 украинская сборная разгромила Панаму.