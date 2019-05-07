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Где Динамо, где: Шахтер запустил необычный флешмоб с легендой клуба (видео)

15:36, 07 мая 2019
Футбол
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Жадсон выступал за Шахтер с 2005 по 2011 годы / фото: ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" запустил флешмоб в честь десятилетия победы над "Динамо" в 1/2 финала Кубка УЕФА и знаменитой фразы бразильского экс-полузащитника "горняков" Жадсона.

Видео было опубликовано в официальном аккаунте "Шахтера" в Twitter.

Во время празднования выхода в финал Жадсон сказал в камеру "Где "Динамо", где?". С тех пор эта фраза стала легендарной.

"Шахтер" предложил болельщикам повторить на видео фразу "Где "Динамо", где?" и разместить ролик в соцсети Instagram. Десять победителей получат карточки с автографами Жадсона, которые он подписал в Бразилии.

Напомним, Жадсон выступал за "Шахтер" с 2005 по 2011 годы. Бразилец вписал свое имя в историю клуба как автор победного гола в финале Кубка УЕФА-2009.

УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" имеет самую длительную серию без поражений в Европе.

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Теги: #Динамо#Шахтер#Жадсон