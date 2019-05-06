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Шахтер имеет самую длительную серию без поражений в Европе

23:08, 06 мая 2019
Футбол
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"Шахтер" возглавляет рейтинг клубов, которые дольше всех не проигрывают в Европе / ФК "Шахтер"

Соответствующую статистику представил портал Opta, специализирующийся на обработке спортивных результатов, сообщает Maisfutebol.

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Действующий чемпион Украины возглавляет престижный международный рейтинг - горняки не проигрывают в чемпионате уже на протяжении 24 матчей. Последний раз "Шахтер" терпел поражение в УПЛ 3 августа – в матче 3-го тура с «Динамо» (0:1).

Также в топ-5 рейтинга попали португальская «Бенфика» (17 матчей без поражений), турецкий «Галатасарай» (17), английский «Ливерпуль» (16) и немецкий «Лейпциг» (14).

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, экс-главный тренер ФК "Шахтер" Мирча Луческу продвигает на пост наставника донецкого клуба своего сына - Развана Луческу.

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Теги: #ФК Шахтерпогода в Донецке