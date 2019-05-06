Назвали Иудой: украинский футболист вызвал истерию ненависти в Венгрии

Болельщики столичного "Ференцвароша" ополчились на украинского легионера Ивана Петряка, обвинив его в предательстве.

Украинский футболист Иван Петряк попал в эпицентр трансферного скандала в Венгрии. Игрок, чей контракт принадлежит "Шахтеру", сейчас выступает в составе "Ференцвароша" на правах аренды, и нынче попал в немилость от собственной же команды.

Венгерские СМИ сообщили, что украинец, скорее всего, в следующем сезоне будет выступать за "МОЛ Види", который является одним из главных недругов "Ференцвароша".

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Арендное соглашение Петряка с "Ференцварошем" завершается этим летом, однако "МОЛ Види" готов выкупить контракт украинца у "Шахтера". В "Ференцвароше" мгновенно отреагировали на эту информацию и вычеркнули Ивана Петряк из заявки на сезон. Более того, игрока лишили места в раздевалке. Номер 34, под которым играл Петряк, демонстративно заклеили зеленой лентой.

Болельщики "Ференцвароша" атаковали аккаунт футболиста в соцсетях. Там Петряка называют "предателем" и "Иудой", оскорбляют и утверждают, что он продался за деньги главному врагу "Ференцвароша", сообщает Footballhub.

Напомним, что Иван Петряк вместе с "Ференцварошем" в этом сезоне выиграл чемпионат Венгрии. На счету украинского хавбека 36 поединков, в которых он забил 6 мячей и отдал 11 голевых пасов.