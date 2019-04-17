Днепр-1 - Шахтер: видео матча Кубка Украины
18:23, 17 апреля 2019Футбол
4303 0
"Днепр-1" и "Шахтер" спорили за выход в финал Кубка Украины
Шахтер обыграл Днепр-1 и вышел в финал Кубка Украины / фото: ФК Шахтер
В полуфинальном матче Кубка Украины 17 апреля встречались "Днепр-1" и "Шахтер". Поединок прошел на "Днепр Арене".
Встреча завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0. "Горняки" дожали соперника в концовке благодаря голам Дентиньо на 87-й минуте и Манора Соломона на 90-й.
В финале соперником "Шахтера" будет "Ингулец", который сенсационно обыграл "Зарю" (2:1).
Напомним, "Шахтер" является действующим обладателем Кубка Украины, а "Днепр-1" играл в полуфинале второй раз подряд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter