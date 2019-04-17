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Днепр-1 - Шахтер: видео матча Кубка Украины

18:23, 17 апреля 2019
Футбол
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Шахтер обыграл Днепр-1 и вышел в финал Кубка Украины / фото: ФК Шахтер

Встреча завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0. "Горняки" дожали соперника в концовке благодаря голам Дентиньо на 87-й минуте и Манора Соломона на 90-й.

В финале соперником "Шахтера" будет "Ингулец", который сенсационно обыграл "Зарю" (2:1).


Напомним, "Шахтер" является действующим обладателем Кубка Украины, а "Днепр-1" играл в полуфинале второй раз подряд.

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