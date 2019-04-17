Сенсация года: команда Ингулец из первой лиги вышла в финал Кубка Украины

В полуфинале клуб из пгт. Петрово обыграл луганскую "Зарю".

Определился первый финалист Кубка Украины по футболу сезона-2018/2019. Команда-середняк первой лиги "Ингулец" (Петрово, Кировоградская область) стала первым коллективом в истории проведения турнира, который сыграет в финале, представляя низший дивизион.

В полуфинале на своем поле "Ингулец" обыграл луганскую "Зарю". Несмотря на то, что практически никто в этом противостоянии не давал серьезных шансов "Ингульцу", именно команда, представляющая поселок с 7 тысячами жителей, сумела обыграть недавнего участника еврокубков!

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На 15-й минуте счет открыл Евгений Запорожец, который вывел хозяев поля вперед. На 38-й минуте Артем Щедрый и вовсе отправил гостей в тяжелый нокдаун, сделав счет 2:0.

Правда, перед самым перерывом "Заря" отквитала один мяч усилиями Евгения Чеберко.

Несмотря на то, что "Заря" устроила настоящий штурм ворот "Ингульца", счет 2:1 сохранился на всем протяжении второго тайма. "Ингулец" все-таки добился супер-сенсации и вышел в финал Кубка Украины, где сыграет с победителем пары "Днепр-1" - "Шахтер".

На пути к полуфиналу "Ингулец" прошел "Колос" (1:0), "Мир" (3:0) и "Мариуполь" (3:1). К слову, все встречи проходили на домашних аренах команды из Петрово.