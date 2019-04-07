Украинец Малиновский оформил дубль в чемпионате Бельгии (видео)
00:12, 07 апреля 2019Футбол
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В конце матча Руслан был удален с поля.
Руслан Малиновский забил очередные два гола за "Генк" / facebook.com/krcgenk
Украинский полузащитник бельгийского «Генка» Руслан Малиновский оформил дубль в матче чемпионата Бельгии против «Гента» (2:1).
На 43-й минуте украинец реализовал пенальти, открыв счет в матче. Уже через 3 минуты Малиновский удвоил преимущество своей команды дальним ударом.
В концовке матча футболисты "Гента" отквитали один мяч. Примечательно, что на 4-й компенсированной минуте Малиновский получил прямую красную карточку и был удален с поля. Его команда победила - 2:1.
Второй гол Руслана стал 14-м для него в сезоне в 44 матчах. Он также отдал 13 голевых передач, всего на его счету 27 очков по системе «гол+пас» за «Генк» в нынешнем сезоне.
Добавим, что "Генк" уверенно лидирует в чемпионате Бельгии после 30 туров.
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