Украинец Малиновский оформил дубль в чемпионате Бельгии (видео)

В конце матча Руслан был удален с поля.

Украинский полузащитник бельгийского «Генка» Руслан Малиновский оформил дубль в матче чемпионата Бельгии против «Гента» (2:1).

На 43-й минуте украинец реализовал пенальти, открыв счет в матче. Уже через 3 минуты Малиновский удвоил преимущество своей команды дальним ударом.

В концовке матча футболисты "Гента" отквитали один мяч. Примечательно, что на 4-й компенсированной минуте Малиновский получил прямую красную карточку и был удален с поля. Его команда победила - 2:1.

Второй гол Руслана стал 14-м для него в сезоне в 44 матчах. Он также отдал 13 голевых передач, всего на его счету 27 очков по системе «гол+пас» за «Генк» в нынешнем сезоне.

Добавим, что "Генк" уверенно лидирует в чемпионате Бельгии после 30 туров.