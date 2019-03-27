Защитник Динамо Морозюк: не хочу возвращаться в Украину

Игрок полностью доволен условиями в Турции и считает украинскую Премьер-лигу гораздо менее привлекательным турниром.

Защитник киевского Динамо Николай Морозюк, который выступает в аренду в клубе турецкой Суперлиги Ризеспор дал резонансное интервью.

В частности, игрок сравнил УПЛ и Суперлигу в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

"Турция - это перезагрузка, новый этап в моей жизни. У меня раньше не было такой практики, всю жизнь играл в Украине. Это очень интересно. Не знаю, как всё сложится в дальнейшем, но скажу честно: я хочу там остаться.

Я не хочу возвращаться в Украину. Да, являюсь игроком Динамо, у меня контракт с киевлянами. Это клуб, благодаря которому я стал футболистом. Но имея контракт с Динамо, я не хочу возвращаться сюда.

Речь не идет конкретно о Динамо. Мне вообще неинтересно играть в Украине. Может быть, у меня сейчас какой-то творческий стресс", - рассказал Морозюк.