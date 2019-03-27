Защитник Динамо Морозюк: не хочу возвращаться в Украину
14:34, 27 марта 2019Футбол
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Игрок полностью доволен условиями в Турции и считает украинскую Премьер-лигу гораздо менее привлекательным турниром.
Морозюк не готов возвращаться в украинскую Премьер-лигу / twitter.com/dynamokyiv
Защитник киевского Динамо Николай Морозюк, который выступает в аренду в клубе турецкой Суперлиги Ризеспор дал резонансное интервью.
В частности, игрок сравнил УПЛ и Суперлигу в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".
"Турция - это перезагрузка, новый этап в моей жизни. У меня раньше не было такой практики, всю жизнь играл в Украине. Это очень интересно. Не знаю, как всё сложится в дальнейшем, но скажу честно: я хочу там остаться.
Я не хочу возвращаться в Украину. Да, являюсь игроком Динамо, у меня контракт с киевлянами. Это клуб, благодаря которому я стал футболистом. Но имея контракт с Динамо, я не хочу возвращаться сюда.
Речь не идет конкретно о Динамо. Мне вообще неинтересно играть в Украине. Может быть, у меня сейчас какой-то творческий стресс", - рассказал Морозюк.
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