цей матеріал доступний українською

Защитник Динамо Морозюк: не хочу возвращаться в Украину

14:34, 27 марта 2019
Футбол
560 0
Морозюк не готов возвращаться в украинскую Премьер-лигу / twitter.com/dynamokyiv

В частности, игрок сравнил УПЛ и Суперлигу в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

"Турция - это перезагрузка, новый этап в моей жизни. У меня раньше не было такой практики, всю жизнь играл в Украине. Это очень интересно. Не знаю, как всё сложится в дальнейшем, но скажу честно: я хочу там остаться.

Я не хочу возвращаться в Украину. Да, являюсь игроком Динамо, у меня контракт с киевлянами. Это клуб, благодаря которому я стал футболистом. Но имея контракт с Динамо, я не хочу возвращаться сюда.

Речь не идет конкретно о Динамо. Мне вообще неинтересно играть в Украине. Может быть, у меня сейчас какой-то творческий стресс", - рассказал Морозюк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Турция#УПЛ#Динамо Киев#Николай Морозюк