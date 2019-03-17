Украинские гимнасты Радивилов и Пахнюк выиграли медали этапов Кубка мира

На счету Игоря Радивилова - серебро и бронза в Баку, Петр Пахнюк занял третье место в Штутгарте.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл две медали на этапе Кубка мира, который проходил в азербайджанском Баку.

В воскресенье Радивилов выиграл серебро в опорном прыжке. Он набрал в среднем за оба прыжка 14,833 балла. Первым стал олимпийский чемпион Ян Хак Сеон из Южной Кореи, у которого 14,970 балла. Бронза у россиянина Дениса Аблязина — 14,766.

Днем ранее украинец Радивилов завоевал бронзу в упражнениях на кольцах, набрав 14,666 балла за свое выступление. Победителем соревнования стал британец Кортни Таллоч, а второе место занял Никита Симонов из Азербайджана.

Соревнование является частью квалификации на Олимпиаду в Токио.

Отметим, что украинский гимнаст Петр Пахнюк стал бронзовым призером Кубка мира по многоборью в Штутгарте, сообщает пресс-служба НОК. По итогам выступления на шести снарядах наш спортсмен набрал 83,331 балла и уступил лишь действующему чемпиону мира россиянину Артуру Далалояну (84,497) и Сунь Вею из Китая (83,465).