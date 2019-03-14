Новичок Шахтера Маркос Антонио: я даже не смотрел предложения от других клубов

Игрок очень рад перейти в Шахтер, который очень популярен в Бразилии.

Полузащитник «горняков» Маркос Антонио ответил на вопросы журналистов на презентации в качестве игрока "Шахтера".

– Я даже не смотрел их. Когда получил приглашение «Шахтера», только об этом клубе и думал. Очень счастлив, что сделал действительно правильный выбор! «Шахтер» у нас невероятно популярен. Это связано с количеством бразильцев, которые прошли через клуб. Жадсон, Виллиан, Фернандиньо… Очень много игроков. Я рад, что и мне поступило такое предложение, - цитирует игрока официальный сайт донецкого клуба.

– Зимой во время чемпионата Южной Америки ты уже являлся футболистом «Шахтера», а Тете был на стадии переговоров. Не обращался ли он к тебе за советом о продолжении карьеры?

– Да, мы обсуждали это. Тете спрашивал кое-что о клубе, потому что практически ничего не знал о нем и стране. Когда я сказал, что здесь отлично и интересно, что будем работать в «Шахтере» вместе, а также с Фернандо, он долго не раздумывал и принял предложение. Теперь мы все здесь.

– Кого считаешь лучшим опорником в современном футболе?

– Сейчас мои кумиры – Каземиро и Филипе Коутиньо. Из-за качеств, которыми они обладают.

– Расскажи о своих хобби.

– Мне нравится находиться дома с семьей, с женой. Свободное от футбола время важно проводить именно так, чтобы потом быть хорошо настроенным на поле.

– Ты уже дебютировал в чемпионате Украины. Чем местный футбол отличается от бразильского?

– Он немного быстрее, но благодаря качествам определенных игроков я абсолютно комфортно чувствую себя на поле. Мы взаимодополняем друг друга.

– Как твои близкие отреагировали на переезд в Украину?

– Семья очень обрадовалась, когда узнала, что я перехожу в «Шахтер», особенно родители – люди, которые дали мне многое в жизни. Это великий клуб. Буду стараться делать все, чтобы добиваться с командой наилучшего результата и стать счастливым.

– Что знал об Украине?

– Что это очень красивое место, город. Также был в курсе, что в «Шахтере» много бразильцев и они здесь чувствуют себя прекрасно. Поэтому я и адаптируюсь быстро.\

– Видели в Instagram твое фото с Дентиньо. С кем в основном общаешься из партнеров по команде?

– Дружу абсолютно со всеми. Да, мы с Дентиньо сфотографировались, но не потому, что общаюсь больше всего именно с ним. Мы все дружны.

– Маркос, помимо основной позиции центрального полузащитника ты также можешь сыграть и на правом фланге обороны. Не пробовал ли тебя тренерский штаб на этом месте?

– Как я заметил на тренировках, у нас предостаточно хороших игроков, выполняющих функции правого защитника. В сборной я иногда тренировался на этой позиции. Но самое главное для меня – выполнять указания тренера. Что он скажет, то и буду делать, чтобы приносить пользу «Шахтеру».