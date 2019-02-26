Динамо заинтересовано в защитнике итальянской Ромы хорвате Чориче - итальянские СМИ
14:23, 26 февраля 2019Футбол
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Рома заплатила за хорватского легионера в летнее трансферное окно 6 млн. евро, но игрок крайне редко появляется в составе команды.
Чорич очень редко появляется на поле в футболке Ромы / calciomercatoweb.it
Хорватский легионер итальянской Ромы (Рим) Анте Чорич может в ближайшее время перейти в киевсое Динамо.
Об этом соссылкой на свои источники сообщает Сalciomercatoweb.
Игрок, который летом перешел в Рому из хорватского Динамо (Загреб) проводит слишком мало времени на поле и явно не вписывается в игровые схемы тренера римлян Ди Франческо. Из-за этого игрок и подумывает о переходе в другую команду, рассматривая даже варианты с клубами Серии В.
Впрочем, как сообщает источник, хорват не считает целемообразным вариант перехода в стан вице-чемпиона Украины.
В нынешнем сезоне он лишь дважды появлялся на поле в матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов и в обоих случаях команда при игре с его участием уступила.
Рома заплатила за хорватского легионера в летнее трансферное окно 6 млн. евро.
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