Динамо заинтересовано в защитнике итальянской Ромы хорвате Чориче - итальянские СМИ

Рома заплатила за хорватского легионера в летнее трансферное окно 6 млн. евро, но игрок крайне редко появляется в составе команды.

Хорватский легионер итальянской Ромы (Рим) Анте Чорич может в ближайшее время перейти в киевсое Динамо.

Об этом соссылкой на свои источники сообщает Сalciomercatoweb.

Игрок, который летом перешел в Рому из хорватского Динамо (Загреб) проводит слишком мало времени на поле и явно не вписывается в игровые схемы тренера римлян Ди Франческо. Из-за этого игрок и подумывает о переходе в другую команду, рассматривая даже варианты с клубами Серии В.

Впрочем, как сообщает источник, хорват не считает целемообразным вариант перехода в стан вице-чемпиона Украины.

В нынешнем сезоне он лишь дважды появлялся на поле в матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов и в обоих случаях команда при игре с его участием уступила.

Рома заплатила за хорватского легионера в летнее трансферное окно 6 млн. евро.