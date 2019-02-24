Украинец Зинченко выиграл третий трофей с Манчестер Сити

Украинский игрок был лучшим в команде в финальном матче Кубка лиги.

"Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги обыграл "Челси" (0:0 в основное и дополнительное время, 4:3 - в серии пенальти). Этот трофей стал третьим для украинского футболиста Александра Зинченко за время его выступлений в "Ман Сити".

Александр провел на поле в финале все 120 минут. Статистический портал WhoScored поставил Зинченко оценку 8,3 – самую высокую среди игроков обеих команд наряду с Сезаром Аспиликуэтой из "Челси".

Читайте такжеГолкипер Челси отказался покидать поле по требованию главного тренера в финале Кубка лиги (видео)

Отметим, что в прошлом сезоне Зинченко тоже выиграл Кубок лиги, а также стал чемпионом Англии с "Сити".

22-летний Зинченко в нынешнем сезоне провел 16 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом.

"Манчестер Сити" также продолжает борьбу за победу в Кубке Англии, Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. Следующий матч "горожане" проведут 27 февраля против "Вест Хэма".