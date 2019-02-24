МЮ и Ливерпуль не выявили победителя в центральном матче тура АПЛ

"Ливерпуль" вышел на первое место, но опережает "Ман Сити" всего на 1 балл.

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 0:0. Это был один из центральных поединков в борьбе за чемпионский титул. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Матч оказался очень упорным и травматичным. Из-за повреждений ещё в первом тайме главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уль-Гуннар Сульшер был вынужден сделать три вынужденные замены - поле до перерыва покинули Эррера, Мата и Лингард.

После матча «Ливерпуль», набрав 66 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Однако преимущество над главным конкурентом - "Манчестер Сити" - составляет всего лишь один балл.

«Манчестер Юнайтед» (52 очков) остался на пятом месте.