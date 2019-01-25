Футболист сборной Украины и Шахтера Степаненко объяснил детям как крутить бисиклету (видео)

Игрок Шахтера и национальной сборной Украины заявился на площадку в новогоднем наряде Санта Клауса, чем озадачил детей.

В программе «Футбик», где звезды футбола делятся своим мастерством с детьми, принял участие хавбек Шахтера Тарас Степаненко.

Он заявился на площадку в новогоднем наряде Санта Клауса, чем озадачил детей и ведущего проекта.

А во время тренировки раскрылись доселе неизвестные факты из жизни Степаненко:

- Какой из самых приятных подарков ты получал в детстве?

- Как только мне дарили мячи, мне все время не везло, попадет в дерево абрикоса, а там такие маленькие веточки, и лопнет. И мне приходилось нести на шиномонтаж, делать, потом зашивать обратно, там вылезала такая шишка, он становился овальный, яйцевидный. И как-то мне уже дед с мамой поехали купили настоящий мяч, кожаный такой, который был похож на профессиональный. Было написано made in Pakistan, это говорило о том, что то качество. Поэтому, для меня этот подарок запомнился.

- Ты забил шикарный гол через себя Мариуполю. Ты тренируешь этот удар?

- Мы всегда играем в теннис-бол в сборной. И когда ты стоишь под сетями, тебе навязывают и ты бьешь в лёт, это довольно таки опасный удар, трудно принять, потому что сильный отскок, и мы этим пользуемся. Это очень хорошо делают Саша Зинченко, Женя Коноплянка, и у меня получается.