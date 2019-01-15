Новый тренер Карпат испанец Гонсалес: хочу начать во Львове все с нуля

Новый главный тренер «Карпат» испанец Фабри Гонсалес дал первый комментарий на новой работе.

Новый главный тренер «Карпат» испанец Фабри Гонсалес дал первый комментарий на новой работе.

"Я очень рад быть здесь. «Карпаты» – клуб, который имеет большую историю и традиции. Надеюсь, что благодаря совместной и слаженной работе мы сумеем добиться успехов.

Я общался с людьми, которые хорошо разбираются в украинском футболе и которым хорошо известен этот клуб. Для нас это хороший шанс. У меня есть четкая цель – хочу дать что-то свое «Карпатам». Это прекрасная возможность показать себя и достичь хороших результатов с этой командой", - заявил Фабри Гонсалес в интервью пресс-службе львовского клуба.

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"Мы знаем, что здесь будет непросто, ведь «Карпаты» находятся в нижней части турнирной таблицы. Понимаем также и то, что, если бы команда находилась выше, то не было бы необходимости, чтобы мы сюда приезжали. Хочу начать во Львове все с нуля. Для нас на первом месте будет стоять команда. Все футболисты получат шанс.

Любой футболист, у которого есть желание работать и принимать то, что ему советуют, может достичь успехов. Мне хотелось бы способствовать этому в «Карпатах». У меня есть огромное желание положительно удивить всех вас и привести клуб к победам", – сказал Гонсалес.

Отметим, что 63-летний Фабри Гонсалес стал самым возрастным тренером из всех наставников клубов Премьер-лиги.

"Карпаты" на данный момент занимают 10-е место после 18 туров УПЛ и находятся в зоне риска.