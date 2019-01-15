Новый тренер Карпат испанец Гонсалес: хочу начать во Львове все с нуля
Новый главный тренер «Карпат» испанец Фабри Гонсалес дал первый комментарий на новой работе.
"Я очень рад быть здесь. «Карпаты» – клуб, который имеет большую историю и традиции. Надеюсь, что благодаря совместной и слаженной работе мы сумеем добиться успехов.
Я общался с людьми, которые хорошо разбираются в украинском футболе и которым хорошо известен этот клуб. Для нас это хороший шанс. У меня есть четкая цель – хочу дать что-то свое «Карпатам». Это прекрасная возможность показать себя и достичь хороших результатов с этой командой", - заявил Фабри Гонсалес в интервью пресс-службе львовского клуба.
Читайте такжеГлавным тренером Карпат стал 63-летний испанец Фабри Гонсалес
"Мы знаем, что здесь будет непросто, ведь «Карпаты» находятся в нижней части турнирной таблицы. Понимаем также и то, что, если бы команда находилась выше, то не было бы необходимости, чтобы мы сюда приезжали. Хочу начать во Львове все с нуля. Для нас на первом месте будет стоять команда. Все футболисты получат шанс.
Любой футболист, у которого есть желание работать и принимать то, что ему советуют, может достичь успехов. Мне хотелось бы способствовать этому в «Карпатах». У меня есть огромное желание положительно удивить всех вас и привести клуб к победам", – сказал Гонсалес.
Отметим, что 63-летний Фабри Гонсалес стал самым возрастным тренером из всех наставников клубов Премьер-лиги.
"Карпаты" на данный момент занимают 10-е место после 18 туров УПЛ и находятся в зоне риска.