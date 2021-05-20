Энтони обвинил Тайсона в мошенничестве, а тот предложил подраться на голых кулаках на деньги.

Британский боксер Энтони Джошуа обвинил своего соотечественника Тайсона Фьюри в мошенничестве.

Об этом Джошуа написал в Twitter.

По мнению Энтони, Фьюри использовал его имя в корыстных целях.

"Теперь мир видит, что ты за мошенник. Ты подвел бокс. Ты солгал фанатам. Ты использовал мое имя для влияния, а не для боя. Дайте мне любого другого соперника, умеющего правильно вести дела", - напечатал текст Джошуа.

Фьюри не замедлил с ответом и тоже написал в своем Twitter грубое послание.

"В тебе еще больше дерьма, чем в Эдди (Эдди - промоутер Джошуа, - прим.ред.), несешь абсолютное дерьмо. Вся ваша команда знала, что у меня продолжался арбитраж, это было не в моей власти. Но я скажу тебе, если я мошенник, то давай подеремся на этих выходных на голых кулаках, пока один не сдастся? И давай каждый поставит 20 миллионов", - парировал Фьюри.

Напомним, что Джошуа и Фьюри должны были встретиться на ринге 14 августа в Саудовской Аравии, но судя по всему этому не быть в ближайшее время.

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Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.

Однако Арбитражный суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера. Теперь Джошуа, с большой вероятностью, выйдет в ринг против Усика защищать свой пояс WBO.

Президент WBO Пако Валькарсель искренне верит в то, что бой между Усиком и Джошуа состоится в скором времени.

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Автор: Артем Будрин