Британский боксер Энтони Джошуа обвинил своего соотечественника Тайсона Фьюри в мошенничестве.
Об этом Джошуа написал в Twitter.
По мнению Энтони, Фьюри использовал его имя в корыстных целях.
"Теперь мир видит, что ты за мошенник. Ты подвел бокс. Ты солгал фанатам. Ты использовал мое имя для влияния, а не для боя. Дайте мне любого другого соперника, умеющего правильно вести дела", - напечатал текст Джошуа.
Фьюри не замедлил с ответом и тоже написал в своем Twitter грубое послание.
"В тебе еще больше дерьма, чем в Эдди (Эдди - промоутер Джошуа, - прим.ред.), несешь абсолютное дерьмо. Вся ваша команда знала, что у меня продолжался арбитраж, это было не в моей власти. Но я скажу тебе, если я мошенник, то давай подеремся на этих выходных на голых кулаках, пока один не сдастся? И давай каждый поставит 20 миллионов", - парировал Фьюри.
Напомним, что Джошуа и Фьюри должны были встретиться на ринге 14 августа в Саудовской Аравии, но судя по всему этому не быть в ближайшее время.
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Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.
- Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.
- Однако Арбитражный суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера. Теперь Джошуа, с большой вероятностью, выйдет в ринг против Усика защищать свой пояс WBO.
- Президент WBO Пако Валькарсель искренне верит в то, что бой между Усиком и Джошуа состоится в скором времени.
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