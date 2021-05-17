Два британских чемпиона в августе проведут мегабой.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится в августе.

Об этом Фьюри рассказал в своем Twitter.

"У меня есть важные новости. Я только что разговаривал по телефону с принцем Саудовской Аравии Халидом, он сказал мне, что этот бой на 100 процентов состоится. 14 августа 2021 года - летнее время. Все взгляды мира будут прикованы к Королевству Саудовская Аравия", - поделился вестью 32-летний британец.

"Я не могу дождаться, повторяю, не могу дождаться, чтобы разбить Энтони Джошуа на самой большой сцене всех времен. Это будет величайшее спортивное событие, когда-либо украшавшее планету Земля. Не пропустите, все взгляды устремлены на нас", - добавил Тайсон.

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Напомним, ранее встреча Джошуа и Фьюри в ринге оказывалась под вопросом, но, судя по всему, организовать бой все же удалось.

Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира

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Автор: Артем Будрин