Бой за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится в августе.
Об этом Фьюри рассказал в своем Twitter.
"У меня есть важные новости. Я только что разговаривал по телефону с принцем Саудовской Аравии Халидом, он сказал мне, что этот бой на 100 процентов состоится. 14 августа 2021 года - летнее время. Все взгляды мира будут прикованы к Королевству Саудовская Аравия", - поделился вестью 32-летний британец.
"Я не могу дождаться, повторяю, не могу дождаться, чтобы разбить Энтони Джошуа на самой большой сцене всех времен. Это будет величайшее спортивное событие, когда-либо украшавшее планету Земля. Не пропустите, все взгляды устремлены на нас", - добавил Тайсон.
“massive announcement” FURY VS JOSHUA IS ON AUGUST 14 in The kingdom of Saudi Arabia. The worlds biggest sporting event all eyes on us. @SCEEKSA@gsaksa_en@trboxing@mtkglobal@frankwarren_tv@marbella@wowhydrate#LETTHEGAMESBEGIN#saudiarabia#TYSONOFARABIApic.twitter.com/ZKIAXLictV— TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 16, 2021
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Напомним, ранее встреча Джошуа и Фьюри в ринге оказывалась под вопросом, но, судя по всему, организовать бой все же удалось.
Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.
- Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.
- Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.
- Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.
- Сообщалось, что Джошуа и Фьюри проведут два боя за год.
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