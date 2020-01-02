Два удара - миллион: Мэйвезер имеет невероятный рекорд по заработкам на ринге

Американец проводил бои только за очень большие деньги.

Американский экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер (50-0, 27 КО) установил оригинальный рекорд по доходам за свои удары на ринге.

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Об этом сообщил журналист Дэн Каноббио в Twitter.

За последние десять лет Мэйвезер провел 10 боев и дважды завершал карьеру. За все эти поединки в сумме он выбросил 4270 ударов, из которых 1833 были точными.

Общая прибыль американца составила 915 миллионов долларов. Таким образом, за каждое свое попадание непобедимый боксер получал 499 181 доллар. Если брать все удары, то Флойд зарабатывал 214 285 долларов за каждую попытку нанести ущерб сопернику.

Напомним, по ходу своей карьеры Мэйвезер становился чемпионом мира в пяти разных весовых категориях. Американец завершил карьеру в 2015 году, но затем в 2017-м вернулся на ринг, чтобы провести бой против бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Поединок завершился досрочной победой Мэйвезера в десятом раунде.

В декабре прошлого года Мэйвезер провел выставочный бой против японского кикбоксера и одержал победу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-чемпион мира Тайсон Фьюри дебютировал в реслинге.