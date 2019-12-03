Британский боксер объяснил, почему у Чисоры будет шанс победить Усика

Диллиан Уайт видит серьезный недостаток у украинца.

Британский боксер Диллиан Уайт уверен, что у его соотечественника Дерека Чисоры будет возможность побороться за победу против украинского супертяжеловеса Александра Усика.

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Уайта цитирует Sky Sports.

"Нет никаких сомнений, что Усик является классным боксером. Он умеет хорошо двигаться, в этом его преимущество, но есть и минус - у него нет удара.

Именно сильный удар позволял мне сдерживать атаки Чисоры в нашем поединке. В определенный момент мне просто удалось попасть туда, куда я метил. Против Усика у Чисоры будет шанс", - заявил 31-летний боксер.

Уайт встречался с Чисорой в декабре прошлого года и сумел одержать победу нокаутом в 11-м раунде.

Стоит отметить, что Чисора дал свое согласие на бой с украинцем, но переговоры еще продолжаются и контракт пока не подписан.

УНИАН ранее сообщал о том, где и когда может пройти бой Усика против Чисоры.