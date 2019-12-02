Названы дата и место вероятного боя Усика против британца Чисоры

Контракт может быть подписан в ближайшее время.

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой в супертяжелом весе пройдет 29 февраля в Манчестере.

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Об этом стало известно порталу Champion.com.ua.

Событие планируется провести на 21-тысячном стадионе Manchester Arena, где Усик уже боксировал в конце 2018 года, когда победил британца Тони Беллью в тяжелом весе.

Организаторы рассматривали возможность провести бой Усик - Чисора на неделю или две раньше, но 22 февраля эта локация будет принимать концерт рок-группы The Script, а 15-го там выступит певец Джеймс Блант.

Manchester Arena - один из самых популярных комплексов в Европе, который за год принимает более миллиона посетителей. Контракт на бой может быть подписан уже на следующей неделе.

Усик и Чисора имеют шанс поспорить за вакантный титул чемпиона мира.

Если победитель реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом откажется проводить защиту титула WBO, а предпочтет защищать пояс IBF, тогда пояс WBO станет вакантным, а именно на этот титул Усик является обязательным претендентом.

УНИАН ранее сообщал о том, что стал известен гонорар Чисоры за возможный бой с Усиком.