Команды украинца Деревянченко и чемпиона мира Альвареса вступили в переговоры о бое

Украинский боксер может провести второй в карьере бой за титул чемпиона мира.

Команды украинского боксера Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) и чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF мексиканца Сауля Альвареса (51-1, 35 КО) начали переговоры о бое.

Об этом стало известно сайту boxing-mma.com.

IBF обязала Альвареса провести защиту титула против Деревянченко, поставив мексиканцу ультиматум. Команда чемпиона решила не рисковать остаться без пояса и вступила в переговоры.

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Отмечается, что представители Альвареса уже сделали предложение по бою команде Деревянченко.

Стриминговый сервис DAZN, у которого заключен многомиллионный контракт с мексиканским боксером, одобрил проведение этого боя.

Отметим, что Деревянченко уже боксировал за пояс IBF в 2018 году. Тогда титул стал вакантным после того, как Геннадий Головкин отказался защищать его в поединке против украинца. В итоге Деревянченко встретился с Дэниелем Джейкобсом и потерпел поражение решением судей.

Свой предыдущий бой Деревянченко провел в апреле, выиграв у немца Джека Кулкая и став обязательным претендентом на пояс IBF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в команде украинца Александра Гвоздика подтвердили проведение объединительного боя с россиянином.