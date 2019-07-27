Команды украинца Деревянченко и чемпиона мира Альвареса вступили в переговоры о бое
Команды украинского боксера Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) и чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF мексиканца Сауля Альвареса (51-1, 35 КО) начали переговоры о бое.
Об этом стало известно сайту boxing-mma.com.
IBF обязала Альвареса провести защиту титула против Деревянченко, поставив мексиканцу ультиматум. Команда чемпиона решила не рисковать остаться без пояса и вступила в переговоры.
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Отмечается, что представители Альвареса уже сделали предложение по бою команде Деревянченко.
Стриминговый сервис DAZN, у которого заключен многомиллионный контракт с мексиканским боксером, одобрил проведение этого боя.
Отметим, что Деревянченко уже боксировал за пояс IBF в 2018 году. Тогда титул стал вакантным после того, как Геннадий Головкин отказался защищать его в поединке против украинца. В итоге Деревянченко встретился с Дэниелем Джейкобсом и потерпел поражение решением судей.
Свой предыдущий бой Деревянченко провел в апреле, выиграв у немца Джека Кулкая и став обязательным претендентом на пояс IBF.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в команде украинца Александра Гвоздика подтвердили проведение объединительного боя с россиянином.