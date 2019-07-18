"Было легко договориться": в команде Гвоздика подтвердили проведение боя с россиянином

Украинский чемпион поборется за второй титул.

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик согласовал бой с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым.

Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас.

"Александр тоже подписал контракт. Об этом поединке было абсолютно легко договориться: нам предложили, и мы не отказывались. Бетербиев — хороший боксер с большим опытом, с большой любительской карьерой. Ни для одного из них этот бой не будет легким, а победитель уйдет с двумя поясами.

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Политический подтекст? Это спорт, а эти политические разговоры... Ну, вот мы с Александром Усиком приезжали в Москву на бой с Муратом Гассиевым. И кто-то чувствовал эту политическую ерунду? Никто этого не испытывал. Нельзя мешать спорт и политику.

Наша команда так считает. Это объединительный бой. Более того, оба провели много боев в США, обоих в Америке знают. Думаю, этот поединок, конечно, будет интересен для американцев: и телевидению, и публике", - цитирует Климаса XSport.

Ранее подпись под контрактом поставил и российский чемпион.

Александр провел в профи 17 боев и все выиграл (13 - нокаутом). Бетербиев выиграл нокаутом все свои 13 поединков.

Прошлый бой Гвоздика состоялся в Филадельфии (США) 30 марта. Александр одержал победу над французским претендентом Дуду Нгумбу техническим нокаутом. Последний получил травму в середине боя.

Ранее УНИАН сообщал, что стал известен гонорар Гвоздика за первую защиту титула.