Украинец Деревянченко выиграл у Кулкая и стал обязательным претендентом на пояс IBF

Боксеры прошли полную дистанцию поединка в 12 раундов.

Украинский боксер Сергей Деревянченко победил немца Джека Кулкая единогласным решением судей на арене Minneapolis Armory в Миннесоте, США. Это был бой за звание претендента на пояс IBF в среднем весе, сообщает BoxingScene.

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В первых раундах боксеры проводили разведку, обмениваясь джебами. Уже в четвертой трехминутке Деревянченко стал постепенно брать инициативу в ринге на себя, активно прессингуя немца и нанося удары в корпус. В восьмом раунде немецкий средневес вывел украинца из равновесия, однако до более серьезных последствий не дошло, а вот в десятом временном отрезке Кулкай стал диктовать условия в ринге. 11-й раунд начался с падения Деревянченко, но судья не дал нокдаун, посчитав эпизод спорным. Последние минуты поединка закончились интенсивным обменом ударов.

По итогам боя рефери отдали победу украинскому боксеру единогласным решением – 115:113, 115:113, 116:112.

Таким образом Сергей стал обязательным претендентом на пояс IBF.

Напомним, что в предыдущем поединке Деревянченко проиграл раздельным решением американцу Даниэлу Джейкобсу, когда на кону стоял трофей IBF.