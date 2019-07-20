Бой Ломаченко - Кэмпбелл официально утвержден (фото)

Появился анонс вечера бокса в Лондоне.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом 31 августа на арене O2 в Лондоне.

Об этом официально сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, опубликовав анонс поединка.

Транслировать вечер бокса с участием украинца будут Sky Sports в Британии и ESPN+ в США.

На кону противостояния будут стоять пояса WBA, WBO и The Ring, которые принадлежат украинцу, а также вакантный пояс WBC.

Стоимость билетов составит от 40 до 600 фунтов стерлингов, а их продажа стартует 22 июля.

Ранее УНИАН сообщал, что свой прогноз на бой Ломаченко дал известный промоутер.