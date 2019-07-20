цей матеріал доступний українською

Бой Ломаченко - Кэмпбелл официально утвержден (фото)

14:44, 20 июля 2019
Бокс
171 0
Боксеры встретятся в Лондоне / matchroomboxing.com

Об этом официально сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, опубликовав анонс поединка.

Транслировать вечер бокса с участием украинца будут Sky Sports в Британии и ESPN+ в США.

На кону противостояния будут  стоять пояса WBA, WBO и The Ring, которые принадлежат украинцу, а также вакантный пояс WBC.

Стоимость билетов составит от 40 до 600 фунтов стерлингов, а их продажа стартует 22 июля.

Ранее УНИАН сообщал, что свой прогноз на бой Ломаченко дал известный промоутер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Василий Ломаченко#Люк Кэмпбелл