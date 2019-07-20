Бой Ломаченко - Кэмпбелл официально утвержден (фото)
14:44, 20 июля 2019Бокс
171 0
Появился анонс вечера бокса в Лондоне.
Боксеры встретятся в Лондоне / matchroomboxing.com
Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом 31 августа на арене O2 в Лондоне.
Об этом официально сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, опубликовав анонс поединка.
Транслировать вечер бокса с участием украинца будут Sky Sports в Британии и ESPN+ в США.
На кону противостояния будут стоять пояса WBA, WBO и The Ring, которые принадлежат украинцу, а также вакантный пояс WBC.
Стоимость билетов составит от 40 до 600 фунтов стерлингов, а их продажа стартует 22 июля.
Ранее УНИАН сообщал, что свой прогноз на бой Ломаченко дал известный промоутер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter