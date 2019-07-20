"Кэмпбелл способен побить гения": известный промоутер оценил следующий бой Ломаченко

Эдди Хирн уверен, что у его подопечного будет шанс против украинца.

Промоутер британского боксера легкого веса Люка Кэмпбелла Эдди Хирн поделился мнением о поединке своего клиента против украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко.

Слова Хирна привел портал SecondsOut.

"Посмотрим, будут ли фанаты довольны. У Кэмпбелла есть лучший шанс побить Ломаченко из всех представителей дивизиона. Считаю Ломаченко гением, а Кэмпбелл в данной ситуации — андердог. Однако его стиль, опыт и тренер Шейн Макгуиган дают шанс на сенсационный успех.

Я бы не организовывал этот поединок без веры в шансы Люка. Мы могли бы заработать больше денег в США, но есть вера, что у Кэмпбелла будет возможность победить в родных стенах", - отметил промоутер.

Напомним, бой Ломаченко — Кэмпбелл пройдет 31 августа в Лондоне. На кону в этом поединке, кроме поясов украинца, будет стоять также вакантный титул чемпиона мира по версии WBC.

УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко за следующий бой получит рекордный гонорар в карьере.