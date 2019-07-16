"На родине": Усик посетил Крым (фото)

Украинский боксер покорил горную вершину в родном для себя Крыму.

Украинский боксер Александр Усик приехал в оккупированный Крым и побывал на Ай-Петри.

Фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте lomus_official.

"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - говорится в подписи к фото.

"Саня на родине", "Божественная красота", "Где-то возле серебряной беседки", "Страшно за Сашу", "Покори их все. Больших свершений!", - комментируют подписчики.

Напомним, что Усик родился и жил в Симферополе и в интервью называл Крым "своей землей" и "родиной". В Киев боксер переехал лишь несколько лет назад.

Свой следующий бой Усик проведет ориентировочно в сентябре. Соперником украинца будет Карлос Такам.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик вернулся к тренировкам после травмы.