"На родине": Усик посетил Крым (фото)
22:13, 16 июля 2019Бокс
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Украинский боксер покорил горную вершину в родном для себя Крыму.
Александр Усик / УНИАН
Украинский боксер Александр Усик приехал в оккупированный Крым и побывал на Ай-Петри.
Фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте lomus_official.
"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - говорится в подписи к фото.
"Саня на родине", "Божественная красота", "Где-то возле серебряной беседки", "Страшно за Сашу", "Покори их все. Больших свершений!", - комментируют подписчики.
Напомним, что Усик родился и жил в Симферополе и в интервью называл Крым "своей землей" и "родиной". В Киев боксер переехал лишь несколько лет назад.
Свой следующий бой Усик проведет ориентировочно в сентябре. Соперником украинца будет Карлос Такам.
Как сообщал УНИАН, ранее Усик вернулся к тренировкам после травмы.
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