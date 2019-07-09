"Тот, кто пашет, тот и кушает": Усик вернулся к тренировкам после травмы (видео)

Украинский боксер готовится к дебюту в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик приступил к тренировка в рамках подготовки к поединку против Карлоса Такама.

Видео Усик добавил в своем аккаунте в Instagram.

"Как дела? Дела у прокурора, а у нас лето. Все зашибись. Тот, кто пашет, тот и кушает", - сказал Усик на видео.

Подписчики Усика отметили, что украинец прибавил в весе:

"Пожирнел Саня", "Вес набрал, скорость упала. Такама прибьет и без тренировок, а с Фьюри, Уайлдером и Руисом будет сложнее", "Поднабрал, видно, лишняя порция макаронов идет на пользу".

Напомним, дебют Усика в супертяжелом весе должен был состояться в мае, однако бой против Такама был перенесен из-за травмы украинца. Ожидается, что поединок пройдет в сентябре. Соперником Усика останется Такам.

УНИАН также сообщал о том, что экс-чемпион мира усомнился в перспективах Усика в супертяжелом весе.