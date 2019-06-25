Гарантировал медаль: украинец Хижняк избил россиянина на Европейских играх (видео)

Украинский боксер уже гарантировал себе бронзовую медаль соревнований.

Украинский боксер среднего веса Александр Хижняк вышел в полуфинал Европейских игр в Минске. Боксер в четвертьфинале раздельным решением судей победил россиянина Глеба Бакши. Стоит отметить, что выход в полуфинал уже гарантировал Хижняку бронзовую медаль соревнований. Соперником Хижняка в полуфинале станет представитель Словакии Андрей Чемез. Ранее УНИАН сообщал, что украинский нокаутер устроил избиение российскому боксеру.

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