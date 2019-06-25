Гарантировал медаль: украинец Хижняк избил россиянина на Европейских играх (видео)
22:11, 25 июня 2019Бокс
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Украинский боксер уже гарантировал себе бронзовую медаль соревнований.
Хижняк уже гарантировал себе медаль / фото: НОК Украины
Украинский боксер среднего веса Александр Хижняк вышел в полуфинал Европейских игр в Минске.
Боксер в четвертьфинале раздельным решением судей победил россиянина Глеба Бакши.
Стоит отметить, что выход в полуфинал уже гарантировал Хижняку бронзовую медаль соревнований.
Соперником Хижняка в полуфинале станет представитель Словакии Андрей Чемез.
Ранее УНИАН сообщал, что украинский нокаутер устроил избиение российскому боксеру.
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