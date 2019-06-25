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Гарантировал медаль: украинец Хижняк избил россиянина на Европейских играх (видео)

22:11, 25 июня 2019
Бокс
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Хижняк уже гарантировал себе медаль / фото: НОК Украины

Боксер в четвертьфинале раздельным решением судей победил россиянина Глеба Бакши.

Стоит отметить, что выход в полуфинал уже гарантировал Хижняку бронзовую медаль соревнований.

Соперником Хижняка в полуфинале станет представитель Словакии Андрей Чемез.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский нокаутер устроил избиение российскому боксеру.

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Теги: #бокс#Европейские игры-2019