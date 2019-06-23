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Украинский нокаутер устроил избиение российскому боксеру (видео)

18:36, 23 июня 2019
Бокс
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Сиренко избил соперника / фото: BoxingScene

Вечер бокса прошел в ЮАР.

Украинец доминировал по ходу всего боя, и в седьмом раунде судья был вынужден остановить избиение россиянина. Таким образом, Сиренко добыл 12-ю победу, из которых 10 - нокаутом. Супертяжеловес остается непобедимым.

В андеркарде также выступал еще один украинец Тарас Неудачин, который сумел победить местного боксера Нкобани Хлопхе.

Ранее УНИАН сообщал, что Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира.

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Теги: #бокс#Владислав Сиренко