Украинский нокаутер устроил избиение российскому боксеру (видео)
18:36, 23 июня 2019Бокс
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Владислав Сиренко одержал очередную победу.
Сиренко избил соперника / фото: BoxingScene
Чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко одержал победу над соперником из России Денисом Бахтовым.
Вечер бокса прошел в ЮАР.
Украинец доминировал по ходу всего боя, и в седьмом раунде судья был вынужден остановить избиение россиянина. Таким образом, Сиренко добыл 12-ю победу, из которых 10 - нокаутом. Супертяжеловес остается непобедимым.
В андеркарде также выступал еще один украинец Тарас Неудачин, который сумел победить местного боксера Нкобани Хлопхе.
Ранее УНИАН сообщал, что Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира.
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