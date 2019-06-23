Украинский нокаутер устроил избиение российскому боксеру (видео)

Владислав Сиренко одержал очередную победу.

Чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко одержал победу над соперником из России Денисом Бахтовым.

Вечер бокса прошел в ЮАР.

Украинец доминировал по ходу всего боя, и в седьмом раунде судья был вынужден остановить избиение россиянина. Таким образом, Сиренко добыл 12-ю победу, из которых 10 - нокаутом. Супертяжеловес остается непобедимым.

В андеркарде также выступал еще один украинец Тарас Неудачин, который сумел победить местного боксера Нкобани Хлопхе.

Ранее УНИАН сообщал, что Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира.