Беринчик победил японца Аракаву и вызвал в соперники Ломаченко

Бой продлился все 12 раундов.

В столичном Дворце спорта завершился вечер бокса, центральным событием в котором был титульный поединок за пояс WBO International, в котором обладатель титула украинец Денис Беринчик встречался с японцем Нихито Аракавой.

Бой прошел с явным преимуществом украинского боксера, однако Аракаве удалось устоять на протяжении всех 12 раундов, и победитель был объявлен по запискам судей - 120:107, 118:109, 120:107 в пользу Беринчика.

Таким образом, он сохранил пояс, который был завоеван им в прошлом году. Сразу после победы Беринчик назвал одну из своих следующих целей - это поединок с действующим чемпионом WBO и WBA Василием Ломаченко. "Василий, я иду за тобой!", - заявил Беринчик.

В андеркарте боя Беринчик - Аракава состоялось еще шесть поединков. В одном из них украинский средневес Дмитрий Митрофанов нокаутировал Хорхе Вальехо во втором раунде.