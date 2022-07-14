За последние дни планы российских оккупантов начали претерпевать кардинальные изменения.

На Херсонщине вместо подготовки к запланированному "референдуму" оккупанты и коллаборанты переодеваются и убегают.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире информационного телемарафона.

По его словам, за последние дни планы российских оккупантов начали претерпевать кардинальные изменения.

"Ранее оккупанты на Херсонщине были сосредоточены на подготовке к проведению "референдума", который они себе планировали на 11 сентября. Они даже расклеили по всему городу билборды с постсоветскими изображениями и начали обустраивать типографию, чтобы печатать газету "Приднепровская правда"... Кроме того, начали использовать канал "ВТВ плюс" и телеграмм-каналы для того, чтобы зомбировать население. То есть, они двигались по такому пути, что даже их инструкторы и политтехнологи должны были приехать для того, чтобы проводить "референдумы", - пояснил Хлань.

Советник председателя Херсонской ОВА отметил, что события последних дней, в частности, меткие попадания в Росгвардию в центре Херсона и по складам в Новой Каховке, сегодняшние взрывы, которые звучали возле Херсона, привели к масштабной панике среди оккупантов.

"Орки мечутся по городу, поговаривают местные, что некоторые переодеваются и убегают из города. Правительство коллаборантов вообще выехало из областной государственной администрации и рассредоточилось по городу для того, чтобы никто не мог найти, где они находятся. Вот так наши Вооруженные силы разрушили все планы оккупантов. Теперь они единственное, что планируют - это куда им бежать и где прятаться", - подчеркнул Хлань.

Он рассказал, что сейчас во временно оккупированной Херсонской области действуют два правительства – одно состоит из коллаборантов, а второе - из представителей российской ФСБ.

"Глава колаборантского правительства – Сальдо, сейчас находится в больнице, ему очень плохо и поговаривают, что даже он в коме. Кстати, что касается известного предателя Ковалева, работающего в правительстве ФСБ, то его уже неделю нигде нет, я думаю - то ли прячется, то ли думает, как бежать из оккупированной Херсонщины. Ответственность за тысячи жизней и те бедствия, что российские оккупанты принесли на нашу землю – это как раз и есть ответственность этих коллаборантов", - акцентировал Хлань.

Советник председателя Херсонской ОВА добавил, что украинское партизанское движение сопротивления на временно оккупированной Херсонщине усиливается с каждым днем.

"А наши Вооруженные Силы дают нам уверенность в том, что вскоре мы уже освободим нашу родную землю. Именно поведение коллаборантов и оккупантов это подтверждает, что уже они бегут с нашей земли", - подчеркнул Хлань.

Как сообщал УНИАН, 4 июля нардеп-предатель Ковалев вошел в состав созданного оккупантами "правительства" в Херсонской области, "головой" которого будет Сергей Елисеев из Калининградской области.

13 июля соцсети и Telegram-каналы сообщали о том, что "глава" так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Сегодня, 14 июля, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на Херсонском направлении подразделения ВСУ продолжают активно продвигаться на линии фронта и освобождать наши территории от российских захватчиков.

Также сегодня и. о. председателя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщил, что ВСУ деоккупировали 44 населенных пункта Херсонской области. Вместе с тем большая часть области по-прежнему находится под временной оккупацией.